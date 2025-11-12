Hatay'da köpeğe çarptıktan sonra devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde köpeğe çarptıktan sonra devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, Antakya-Reyhanlı yolunun Narlıca mevkisinde köpeğe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki kadın sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
