Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi kurtarıldı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde altyapı çalışması yapılan alanda toprak kayması sonucu yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 20:13 Güncelleme: 12.11.2025 - 20:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da altyapı çalışması sırasında toprak altında kalan işçi kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde altyapı çalışması yapılan alanda toprak kayması sonucu yaralanan işçi, hastaneye kaldırıldı.

        Odabaşı Mahallesi'nde yürütülen altyapı çalışmasında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

        Bu sırada alanda çalışan işçilerden biri toprak altında kaldı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla toprağın altından çıkarılan işçi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan Abdülati ile görüştü
        Bakan Fidan Abdülati ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Süper Kupa'nın tarihi ve stadı belli oldu!
        Süper Kupa'nın tarihi ve stadı belli oldu!
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        Kış kapıda
        Kış kapıda
        Serdal Adalı'dan Riva'ya çıkarma!
        Serdal Adalı'dan Riva'ya çıkarma!
        Yağ fabrikasında patlama: 10 yaralı
        Yağ fabrikasında patlama: 10 yaralı
        UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Habertürk için 'Gazze' yazısı
        UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Habertürk için 'Gazze' yazısı
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!

        Benzer Haberler

        Şantiye alanında yaşanan göçükte mahsur kalan işçi kurtarıldı
        Şantiye alanında yaşanan göçükte mahsur kalan işçi kurtarıldı
        Hatay'da köpeğe çarptıktan sonra devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Hatay'da köpeğe çarptıktan sonra devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
        Dörtyol ilçesinde okul önündeki yaya geçidine 3 boyutlu görünüm kazandırıld...
        Dörtyol ilçesinde okul önündeki yaya geçidine 3 boyutlu görünüm kazandırıld...
        Hatay'da motosikletle akrobatik hareketler yapan aday sürücünün belgesi ipt...
        Hatay'da motosikletle akrobatik hareketler yapan aday sürücünün belgesi ipt...
        Motosikleti yüzüstü uzanarak kullanan sürücüye 5 bin 146 TL ceza
        Motosikleti yüzüstü uzanarak kullanan sürücüye 5 bin 146 TL ceza
        Su alan gençlerin 50 TL ile birlikte bıraktıkları 'hakkını helal et' notu e...
        Su alan gençlerin 50 TL ile birlikte bıraktıkları 'hakkını helal et' notu e...