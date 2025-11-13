Habertürk
        Hatay Haberleri

        Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        13.11.2025 - 20:47
        Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı
        Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan müdahale ediliyor.

        Karagöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

