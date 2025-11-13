Hatay'da bahçe çitlerine gizlenmiş 306 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Ekipler, iş yerinde yaptıkları aramada, paket halindeki bahçe çitleri içerisine gizlenmiş 306 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik Derince Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi.

