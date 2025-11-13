Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da bahçe çitlerine gizlenmiş 306 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bahçe çitlerine gizlenmiş 306 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 23:04 Güncelleme: 13.11.2025 - 23:04
        Hatay'da bahçe çitlerine gizlenmiş 306 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bahçe çitlerine gizlenmiş 306 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik Derince Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi.

        Ekipler, iş yerinde yaptıkları aramada, paket halindeki bahçe çitleri içerisine gizlenmiş 306 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan H.M, B.Y. ve M.E.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan H.M. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

