        Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 15:20 Güncelleme: 14.11.2025 - 15:20
        Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Hatay'ın Arsuz ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Karagöz Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin karadan müdahalesi gece boyunca sürdü.

        Ekiplerin havanın aydınlanmasıyla da devam ettirdiği çalışma sonucunda yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede başlatılan soğutma çalışması devam ediyor.

        Öte yandan, Kaymakam Fatih Eroğlu, yangın bölgesine giderek, Arsuz Orman İşletme Şefi Ahmet Yasir Evleksiz'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Arsuz'da ormanlık alanda dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

