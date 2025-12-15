Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        KKTC sahilinde bulunan cesedin, Hatay'da kaybolan balıkçıya ait olduğu belirlendi

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sahilinde bulunan cesedin, Hatay'ın Samandağ ilçesinde tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçı 57 yaşındaki Refik Sahiloğulları'na ait olduğu tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 22:02 Güncelleme: 15.12.2025 - 22:02
        Dün KKTC sahilinde bulunan bir cesedin 2 Aralık'ta Çevlik Sahili'nde tekneyle balık avına çıkmasının ardından haber alınamayan Sahiloğulları'na ait olma ihtimali üzerine Sahiloğulları'nın aile fertleri KKTC'ye gitti.

        Aile yakınlarından alınan DNA örneğiyle, cesedin Sahiloğulları'na ait olduğu belirlendi.

        Cenazenin, Samandağ ilçesi Çiğdede Mahallesi'nde toprağa verilmesi bekleniyor.

        Samandağ ilçesi Çevlik Sahili'nde 2 Aralık'ta tekneyle balık avına çıkmasının ardından haber alınamayan Refik Sahiloğulları'nın bulunması için çalışma başlatılmıştı.

