Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 8 Suriyeli yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 20:28 Güncelleme: 15.12.2025 - 20:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 8 Suriyeli yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınözü-Antakya kara yolunda şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

        Araçtaki Suriye uyruklu 8 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, sürücüyü göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Komisyonda son viraj
        Komisyonda son viraj
        Singo için ayrılık iddiası!
        Singo için ayrılık iddiası!
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        15 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        15 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Hatay'da zıpkınla balık avlamak isteyen kişi kendini yaraladı
        Hatay'da zıpkınla balık avlamak isteyen kişi kendini yaraladı
        Zıpkın bacağına saplandı, ayağında zıpkınla hastaneye götürüldü
        Zıpkın bacağına saplandı, ayağında zıpkınla hastaneye götürüldü
        Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem (3)
        Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem (3)
        Hatay Valiliği'nden deprem açıklaması
        Hatay Valiliği'nden deprem açıklaması
        Hatay'da deprem korkusuyla yaşanan kaçış görüntülendi
        Hatay'da deprem korkusuyla yaşanan kaçış görüntülendi
        CHP'li Topal: 2 dakikada yok olan yüz yıllık kenti 2 yılda inşa etmek çok z...
        CHP'li Topal: 2 dakikada yok olan yüz yıllık kenti 2 yılda inşa etmek çok z...