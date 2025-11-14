Hatay'da hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü
Hatay'ın Antakya ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.
H.K. (21) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Ekinci Mahallesi'nde yol kenarında bekleyen Zehra Fındık'a (23) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Zehra Fındık, su kanalına savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bulunduğu yerden yaralı çıkarılan Fındık, sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fındık, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü H.K. gözaltına alındı.
