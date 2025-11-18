Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da yanan ormanlar alevlere daha dayanıklı fidanlarla yeşillendirilecek

        MEHMET BAYRAK - Hatay'da bu yıl çıkan yangınlarda zarar gören 3 bin 300 hektarlık alana, alevlere dayanıklı türlerden frenk inciri, servi ve yalancı akasyanın da olduğu yaklaşık 3 milyon fidan dikilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 11:45 Güncelleme: 18.11.2025 - 11:45
        İlçelerden Antakya'da 30 Haziran'da çıkan yangında 2 bin 500, Dörtyol'da 4 Temmuz'da başlayan yangında 500, Hassa'da ise 13 Ağustos'ta meydana gelen yangında 300 hektarlık alan zarar gördü.

        Küle dönen alanların tekrar canlandırılması için Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince temizlik ve rehabilitasyon çalışması yürütüldü.

        Çok sayıda ekip ve personelle yapılan enkaz temizliğinin tamamlandığı alanlarda ilk fidanlar, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde toprakla buluşturuldu.

        Alevlerden etkilenen 3 bin 300 hektarlık alanın üst kısımlarına kızılçam, yerleşim yerlerine yakın olan bölgelere ise diğer türlere göre yangına daha dayanıklı olan frenk inciri, servi ve yalancı akasya fidanları dikilecek.

        Yanan alanların yeniden yeşertilmesi için Eylül 2026'ya kadar 3 ilçede yaklaşık 3 milyon fidan toprağa kavuşacak.

        - "Sahadaki yanmış ağaçları numaralandırarak tespitini yaptık"

        Hatay Orman Bölge Müdürü İlkay Günay, AA muhabirine, yaz aylarında yerleşim yerlerini de tehdit eden zorlu yangınlarla mücadele ettiklerini söyledi.

        Alevlerin söndürülmesinin ardından sahada çalışmalara başladıklarını dile getiren Günay, "Öncelikle sahadaki yanmış ağaçları numaralandırarak tespitini yaptık. Daha sonra bunların kesim, kaldırılma ve temizleme işlerine başladık." dedi.

        Günay, Antakya, Dörtyol ve Hassa'da yanan orman sahalarının temizlik çalışmalarında sona gelindiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Bu yanan sahalarda 3 milyona yakın fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz. Anayasa'nın 169. maddesi gereği yanan orman arazisini 1 yıl içerisinde ağaçlandırmamız gerekiyor. Bu ağaçlandırmayı 2026'da tamamlamış olacağız."

        - "Şehre yakın kısımlara yanmaya dayanıklı türler"

        Günay, küçük çaplı yangınlardan etkilenen ormanlık alanlarda da çalışmaların sürdüğünü anlattı.

        Dikilecek fidanların yöre koşullarına uygun seçildiğini belirten Günay, şunları kaydetti:

        "İki aşamalı ağaçlandırma faaliyeti benimsiyoruz. Üst kısımlarda buranın asli türü kızılçamla devam edeceğiz. Şehre yakın olan mahallelerin olduğu kısımlarda ise yanmaya dayanıklı ve durdurucu bölge oluşturmak istiyoruz. Bunun için özel bir çalışma yaptık. Özellikle frenk inciri, servi ve yalancı akasyadan oluşan türler kullanıp olası yangını durdurmayı ya da en azından yavaşlatmayı düşünüyoruz. Çalışmalarımızı bu çerçevede yapıyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

