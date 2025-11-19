Hatay'da mobilya imalatçıları 7 yıl sonra ilk kez yapılacak fuarda ürünlerini tanıtacak

MEHMET BAYRAK - Hatay'da Kovid-19 salgını ve 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle tanıtım organizasyonlarından uzak kalan imalatçılar, kentte 7 yıl sonra yeniden düzenlenecek Mobilya Fuarı'nda ürünlerini ziyaretçilerle buluşturacak.

Antakya Hızarcılar ve Mobilyacılar Odasınca, yurt içi ve dışında talep gören mobilya ürünlerinin tanıtılması için düzenlenen Hatay Mobilya Fuarı en son 2018 yılında ziyaretçilerini ağırladı.

Sonraki yıllarda yer tahsisi sorunu ve Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen, 2023'te gerçekleştirilmesi planlanırken de Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle iptal edilen fuarın yeniden organize edilmesi için hazırlıklar tamamlandı.

- 42 firma katılacak

Maraşboğazı Mahallesi'ndeki Hatay Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı'nda 24-30 Kasım'da yapılacak etkinlikte, 42 imalatçı firma yer alacak.

Tanıtım organizasyonlarından 7 yıldır uzak kalan mobilya esnafını ziyaretçilerle buluşturacak fuarda, salon ve yatak odası takımları, dolap, masa, sandalye, sehpa, ahşap kapı gibi birçok ürün beğeniye sunulacak.

Fuar, kentte yapımı tamamlanan afet konutlarına yerleşen kişilerin aradıkları yeni mobilyalara erişmesini kolaylaştıracak. - "Kayıplarımıza rağmen bu fuar yeni bir adım gibi olacak" Antakya Hızarcılar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Ali Yapar, AA muhabirine, hazırlıklarını tamamlayan esnafın fuarı heyecanla beklediğini söyledi. Ziyaretçilerin 4. Hatay Mobilya Fuarı'na ilgi göstermesini beklediklerini dile getiren Yapar, "Fuarın amacı yerli üretici ile yeni konutlarına taşınacak kişileri bir araya getirip hem ekonomik şartlarda ürün satmak hem de ürün çeşitliliğini göstermek." dedi. Yapar, fuarın, 6 Şubat depremlerinden etkilenen diğer meslek kollarına da umut olacağını vurgulayarak, "Tüm kayıplarımıza rağmen bu fuar yeni bir adım ve tekrar ayağa kalkışın ifadesi olacak. Mobilya Fuarı, bundan sonra kentte yapılacak diğer fuarların da ilk adımı olacak. Onun için hepimizde inanılmaz bir heyecan var." diye konuştu.