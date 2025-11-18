Hatay'da 100. Yıl Köyü Projesi'nde tamamlanan son evlerin anahtarı teslim edildi

Hatay'da depremzedeler için hayata geçirilen 100. Yıl Köyü Projesi'nin son etabında yapımı tamamlanan 64 evin anahtarları hak sahiplerine verildi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ), Jandarma Asayiş Vakfı (JAV), Gülmek İyileştirir Derneği ve Blocks for Hope gönüllülerinin desteğiyle üniversitenin Tayfur Sökmen Kampüsü'nde yaptırılan 176 konutluk projenin üçüncü ve son etabı da tamamlandı.

Depremzedeler için inşa edilen 64 evin anahtarları, HMKÜ Ziraat Fakültesi'nde düzenlenen törende hak sahiplerine verildi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, programda yaptığı konuşmada, şehirde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyanın en büyük ihya, inşa ve imar çalışmalarının yapıldığını söyledi.

Kentte inşasına başlanan 193 bin 638 bağımsız bölümden 98 bin 74'ünün kurasının çekilerek hak sahibine teslim edildiğini belirten Masatlı, "Şu anda proje sayısı ve miktarı olarak Türkiye'nin en büyük şehri Hatay. Devlet, ciddi bir irade ve kararlılık, bu coğrafyada yaşayan insanlarla da sarsılmaz bir dayanışma gösterdi." dedi.