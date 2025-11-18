Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 100. Yıl Köyü Projesi'nde tamamlanan son evlerin anahtarı teslim edildi

        Hatay'da depremzedeler için hayata geçirilen 100. Yıl Köyü Projesi'nin son etabında yapımı tamamlanan 64 evin anahtarları hak sahiplerine verildi.

        18.11.2025 - 16:22
        Hatay'da 100. Yıl Köyü Projesi'nde tamamlanan son evlerin anahtarı teslim edildi
        Hatay'da depremzedeler için hayata geçirilen 100. Yıl Köyü Projesi'nin son etabında yapımı tamamlanan 64 evin anahtarları hak sahiplerine verildi.

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ), Jandarma Asayiş Vakfı (JAV), Gülmek İyileştirir Derneği ve Blocks for Hope gönüllülerinin desteğiyle üniversitenin Tayfur Sökmen Kampüsü'nde yaptırılan 176 konutluk projenin üçüncü ve son etabı da tamamlandı.

        Depremzedeler için inşa edilen 64 evin anahtarları, HMKÜ Ziraat Fakültesi'nde düzenlenen törende hak sahiplerine verildi.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, programda yaptığı konuşmada, şehirde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyanın en büyük ihya, inşa ve imar çalışmalarının yapıldığını söyledi.

        Kentte inşasına başlanan 193 bin 638 bağımsız bölümden 98 bin 74'ünün kurasının çekilerek hak sahibine teslim edildiğini belirten Masatlı, "Şu anda proje sayısı ve miktarı olarak Türkiye'nin en büyük şehri Hatay. Devlet, ciddi bir irade ve kararlılık, bu coğrafyada yaşayan insanlarla da sarsılmaz bir dayanışma gösterdi." dedi.

        Masatlı, 100. Yıl Köyü Projesi'ndeki konutların hayırlı olmasını diledi.

        HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren de projenin yalnızca bir yerleşim alanı değil dayanışmanın ve milletin yeniden ayağa kalkma azminin kalıcı simgesi olduğunu anlattı.

        JAV Genel Müdürü Mehmet Boyraz ise çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

        Gülmek İyileştirir Derneği Başkanı Aslı Bastıyalı ile The Peninsula Otelleri Genel Müdürü Jonathan Crook da projeye katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını anlattı.

        Konuşmaların ardından projenin destekçilerine teşekkür belgesi veren protokol üyeleri, evleri gezdi.

        Törene, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlker Şimşek, oyuncular İlker Ayrık ve Uğur Aslan da katıldı.

