Hatay'da ehliyetsiz kamyon sürücüsüne 41 bin lira ceza kesildi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde sürücü belgesi olmadan kamyon kullanan kişiye 41 bin lira ceza uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtderesi Mahallesi'ndeki okulların çevresinde trafik denetimi yaptı.
Denetimde durdurulan plakası öğrenilemeyen kamyonun sürücüsü Uğur Ç.'nin ehliyetinin olmadığı belirlendi.
Sürücüye 41 bin lira ceza kesen ekipler, kamyonu trafikten men etti.
