        Hatay Haberleri

        Hatay'da bitkin halde bulunan leylek koruma altına alındı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir vatandaşın bahçesinde bitkin halde bulduğu leylek koruma altına alındı.

        Giriş: 18.11.2025 - 12:35 Güncelleme: 18.11.2025 - 12:35
        Yusuf Poyraz, Numune Evler Mahallesi'ndeki evinin bahçesine konan leyleğin halsiz olduğunu fark etti.

        Leyleği bir süre kümesinde besleyen Poyraz, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Dörtyol Şefliğine bildirdi.

        Adrese giden ekipler, göçmen kuşu kontrollerinin yapılması için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

        Ekiplere teşekkür eden Poyraz, koruma altına alınan leyleği el sallayarak uğurladı.

        Poyraz, kendi imkanıyla leyleğin bakımını gerçekleştirdiğini belirterek, "Besleyip balık yedirince leylek kendine geldi. Şu an çok iyi. Daha sonra yetkilileri aradım ve leyleği teslim ettik. İnşallah bakımını yaptıktan sonra doğaya bırakırlar." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

