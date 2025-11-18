Hatay'da gölde temizlik yapılırken devrilen amfibi araçtaki belediye personeli öldü

"Derin üzüntü içindeyiz. Kırıkhan Gölbaşı Gölü'ndeki temizlik çalışmaları sırasında yaşanan elim kazada Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımızın değerli çalışanı Mehmet Doğanay'ı kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

Çevredeki balıkçıların da yardımıyla gölden çıkarılıp hastaneye kaldırılan Doğanay, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

