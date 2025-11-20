Hatay'da iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde iş yerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İsmet İnönü Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın giriş katında, inşaat malzemeleri bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü, depoda hasar oluştu.
