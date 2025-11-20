Habertürk
        Hatay Haberleri

        Hatay'da iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 11:53 Güncelleme: 20.11.2025 - 11:53
        Hatay'da iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'ın İskenderun ilçesinde iş yerinin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İsmet İnönü Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın giriş katında, inşaat malzemeleri bulunan depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü, depoda hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

