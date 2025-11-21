Hatay'da gıda güvenliğini tehdit eden peynir ve yoğurt imha edildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde denetim yapılan soğuk hava deposunda, gıda güvenliğini tehdit eden 297 kilogram peynir ile 2 kilo 70 gram yoğurt imha edildi, işletmeye para cezası uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Tarım Müdürlüğü gıda kontrol görevlileri, ihbar üzerine soğuk hava deposunda denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, etiketsiz, izlenebilirliği olmayan ve gıda güvenliğini tehdit eden 297 kilogram peynir ve 2 kilo 70 gram yoğurt tespit edildi.

Ürünleri imha eden ekipler, işletmeye de para cezası uyguladı.