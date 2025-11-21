Habertürk
        Hatay Haberleri

        MEHMET BAYRAK/ALİ KEMAL ZERENLİ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından maçlarını Mersin'de oynayan Trendyol 1. Lig takımı Hatayspor, 1021 gün sonra iç saha müsabakaları için döneceği Hatay'da taraftarıyla kucaklaşıp daha başarılı sonuçlar almayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 11:02
        Hatayspor, 1021 gün sonra kendi evine dönüyor
        MEHMET BAYRAK/ALİ KEMAL ZERENLİ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından maçlarını Mersin'de oynayan Trendyol 1. Lig takımı Hatayspor, 1021 gün sonra iç saha müsabakaları için döneceği Hatay'da taraftarıyla kucaklaşıp daha başarılı sonuçlar almayı hedefliyor.

        Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat depremlerinde Ganalı futbolcu Christian Atsu, sportif direktör Taner Savut, altyapı kaleci antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu, 14-15 yaş altı takımı futbolcuları Fatin Can ve Hamza Sürer, malzeme sorumlusu Onur Akdeniz ile mutfak çalışanı Suzan Berber'i kaybeden Hatayspor'un, afetten sonra Mersin Stadı'nda çıktığı iç saha maçlarını tekrar kentinde oynayacağını duyurması taraftarını mutlu etti.

        Antakya ilçesindeki Hatay Stadyumu'na son olarak depremden 1 gün önce, 5 Şubat'ta Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 1-0 yendiği karşılaşmada çıkan Hatayspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu'nda Atko Grup Pendikspor ile yapılacağı müsabakayla 1021 gün sonra şehrinde taraftarıyla buluşacak.

        Antrenmanlarını bir süre daha Erdemli Atış Poligonu'ndaki sahada sürdürecek olan Hatayspor, stadındaki onarım çalışmaları tamamlana kadar iç saha maçlarını İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynayacak.

        Bu yıl ligde çıktığı 13 maçtan 9 mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrılan bordo-beyazlı ekip, taraftarıyla kucaklaşacağı iç saha müsabakalarında daha başarılı sonuçlar almayı hedefliyor.

        - "Kararın başarıya olumlu etkisi olacağı kanaatindeyim"

        Hatayspor Kulübü Başkanı Ethem Çakır, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından şehrin takımdan uzak kaldığını söyledi.

        Takımın bu süreçte 19 Aralık 2024'te Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Kırıkhan İlçe Stadyumu'nda İskenderunspor'un konuğu olduğunu hatırlatan Çakır, Hatayspor taraftarının 1021 günlük özlemini cumartesi günü sonlandıracağını belirtti.

        Başkan Çakır, görevi devraldıktan sonra takımın iç saha maçlarını Hatay'da oynamasını hedeflediklerini ifade ederek, "Bu hedefimizi inşallah 22 Kasım Cumartesi günü İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu'nda gerçekleştireceğiz. Bizde de buruk bir heyecan var. Taraftarlarımızın da heyecanlı olduğunu görüyoruz ve hissediyoruz. Futbolcularımızla da görüşmelerimizi yaptık. Onlar da takımın memlekete dönmesini talep ettiler. Biz de bu yönde bir karar aldık. İnşallah Hatayspor için hayırlısı olacak. Bu kararın başarıya olumlu etkisi olacağı kanaatindeyim." diye konuştu.

        - "Bu takım sokakta top oynasa kaldırımları tribün yaparız"

        Hatayspor Taraftarlar Derneği Başkanı Sadullah Ergin de hasret kaldıkları takımlarına kavuşacak olmanın heyecanı içerisinde olduklarını ifade etti.

        Bordo-beyazlı taraftarı cumartesi günü takımı desteklemeye çağıran Ergin, şunları dile getirdi:

        "15 ilçe tek yürek aynı acıları yaşadık. Artık aynı sevinci de birlikte yaşamak istiyoruz. Hep beraber tek ses, tek vücut olarak bu kötü günlerden, aynı şehrimiz gibi ayağa kalkıp yeniden hedefe koşmamız lazım. Hatayspor'un hangi ligde, kaçıncı sırada ya da hangi konumda olduğu taraftar olarak bizim pek ilgilendirmiyor. Bu takım sokakta top oynasa kaldırımları tribün yaparız. Biz armamızın, bordo-beyaz renklerin peşinde koşmaya, takımımızı tribünlerde desteklemeye devam edeceğiz."

        Desteklerinden dolayı Mersin halkına teşekkür eden Ergin, Hatayspor'un taraftarlarının da desteğiyle başarı yakalayacağına inandığını da sözlerine ekledi.

        - "Taraftar bütünleyici ve sahada itici bir güçtür"

        Tribün liderlerinden Türker Özkaya da takımın yeniden kente döneceği için mutlu olduklarını anlattı.

        Kararın alınmasında emeği geçenlere teşekkür eden Özkaya, şunları kaydetti:

        "1021 gün çok uzun bir zaman. Takımımız şehre yeniden gelmesi bizler için ayrı önem taşıyor. Taraftarlarımızı tribünlere bekliyoruz, gelsinler ve takımımızı yalnız bırakmasınlar. Taraftar bütünleyici ve sahada itici bir güçtür. Taraflarımızın desteğiyle takımımızın şaha kalkacağına inananlardanım." diye konuştu.

