Bisikletiyle umreye gitmek için Balıkesir'den yola çıkan kişi Hatay'a ulaştı

Balıkesir'den bisikletiyle 11 gün önce umreye gitmek için yola çıkan kişi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde mola verdi.

İşçi emeklisi 68 yaşındaki Fahrettin Şener, Mekke'de umre yapmak için 11 gün önce Balıkesir'den bisikletiyle başladığı yolculuğunda, Bursa, Eskişehir, Afyonkarahisar, Konya ve Adana'nın ardından İskenderun ilçesine ulaştı.

Burada mola veren Şener, AA muhabirine, cumartesi günü Suriye'ye giriş yapacağını söyledi.

Şener, Suriye'den Ürdün'e, daha sonra da Suudi Arabistan'a geçeceğini anlatarak şöyle konuştu:

"Cumartesi sabah erkenden Suriye'ye giriş yapacağım. Şam'dan sonra da Ürdün sınırına ulaşacağım. Ürdün'de 300 km civarında pedal çevirerek Suudi Arabistan'a varacağım. Oradan da Medine'ye geçeceğim. Burada 2 gün kalıp Peygamber Efendimizi ziyaret ettikten sonra umre ziyareti için 450 kilometre pedal çevirerek Mekke'ye ulaşmayı amaçlıyorum. Yaklaşık 34 gün sonra kutsal topraklara ulaşıp peygamber efendimizin ziyaretini yapacağım. İnşallah başaracağım."