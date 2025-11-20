Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Bisikletiyle umreye gitmek için Balıkesir'den yola çıkan kişi Hatay'a ulaştı

        Balıkesir'den bisikletiyle 11 gün önce umreye gitmek için yola çıkan kişi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde mola verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 20:32 Güncelleme: 20.11.2025 - 20:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bisikletiyle umreye gitmek için Balıkesir'den yola çıkan kişi Hatay'a ulaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'den bisikletiyle 11 gün önce umreye gitmek için yola çıkan kişi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde mola verdi.

        İşçi emeklisi 68 yaşındaki Fahrettin Şener, Mekke'de umre yapmak için 11 gün önce Balıkesir'den bisikletiyle başladığı yolculuğunda, Bursa, Eskişehir, Afyonkarahisar, Konya ve Adana'nın ardından İskenderun ilçesine ulaştı.

        Burada mola veren Şener, AA muhabirine, cumartesi günü Suriye'ye giriş yapacağını söyledi.

        Şener, Suriye'den Ürdün'e, daha sonra da Suudi Arabistan'a geçeceğini anlatarak şöyle konuştu:

        "Cumartesi sabah erkenden Suriye'ye giriş yapacağım. Şam'dan sonra da Ürdün sınırına ulaşacağım. Ürdün'de 300 km civarında pedal çevirerek Suudi Arabistan'a varacağım. Oradan da Medine'ye geçeceğim. Burada 2 gün kalıp Peygamber Efendimizi ziyaret ettikten sonra umre ziyareti için 450 kilometre pedal çevirerek Mekke'ye ulaşmayı amaçlıyorum. Yaklaşık 34 gün sonra kutsal topraklara ulaşıp peygamber efendimizin ziyaretini yapacağım. İnşallah başaracağım."

        Şener, yolculuğunu sosyal medya hesaplarında paylaştığını belirterek, güzel izlenmeler aldığını da dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CANLI | Galatasaray Başkanı Özbek yanıtlıyor
        CANLI | Galatasaray Başkanı Özbek yanıtlıyor
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Çöpe atılan bebeğin sırrı aydınlandı
        Çöpe atılan bebeğin sırrı aydınlandı
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Emekli öğretmeni döverek öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Emekli öğretmeni döverek öldüren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        20 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor

        Benzer Haberler

        Hatay'da depremde 169 kişinin öldüğü konutların yıkılmasına ilişkin 4 sanık...
        Hatay'da depremde 169 kişinin öldüğü konutların yıkılmasına ilişkin 4 sanık...
        Antakya'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Antakya'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Belen Kaymakamı Onur Şan, emekli öğretmenlerle bir araya geldi
        Belen Kaymakamı Onur Şan, emekli öğretmenlerle bir araya geldi
        Antakya'da yanan ev kullanılmaz hale geldi
        Antakya'da yanan ev kullanılmaz hale geldi
        Hatay'da zeytin hasadına başlandı; 201 bin ton rekolte bekleniyor
        Hatay'da zeytin hasadına başlandı; 201 bin ton rekolte bekleniyor
        Hatay'da 201 bin ton zeytin rekoltesi bekleniyor
        Hatay'da 201 bin ton zeytin rekoltesi bekleniyor