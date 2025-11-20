Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 201 bin ton zeytin rekoltesi bekleniyor

        Hatay'da hasadı devam eden zeytinde bu yıl 201 bin ton rekolte elde edileceği öngörülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 12:31 Güncelleme: 20.11.2025 - 12:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da 201 bin ton zeytin rekoltesi bekleniyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'da hasadı devam eden zeytinde bu yıl 201 bin ton rekolte elde edileceği öngörülüyor.

        Yaklaşık 17 milyon 102 bin zeytin ağacına sahip kentte, üreticilerin hasat mesaisi sürüyor.

        Vali Mustafa Masatlı Samandağ ilçesi Değirmenbaşı Mahallesi'ndeki çiftçi Salim Soğan'a ait bahçedeki zeytin hasadına katıldı.

        İşçilerle zeytin toplayan Masatlı, bahçe sahibine hasadın bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

        Masatlı, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, zeytinin sadece sofraların lezzeti ve mutfakların vazgeçilmezi değil, aynı zamanda Hatay'ın binlerce yıllık medeniyet mirasının, barışın ve kardeşliğin simgesi olduğunu söyledi.

        Hatay'ın zeytin ağacı sayısıyla Türkiye'de üçüncü sırada olduğunu belirten Masatlı, şöyle konuştu:

        "Bu yıl ilimizde sofralık zeytin ve yağlık zeytin olmak üzere toplamda 570 bin dekar alanda yaklaşık 201 bin ton rekolte beklenmektedir. Bu rakamlar, Hatay'ın zeytincilikteki gücünü ve ülke ekonomisine katkısını açıkça göstermektedir. Bizler de Hatay Valiliği olarak, zeytin üretiminde kalite ve sürdürülebilirliği en öncelikli hedeflerimizden biri olarak belirledik. Bu amaçla, üreticilerimizin modern tarım tekniklerine, araştırma ve teknolojiye erişimini sağlamak üzere Altınözü ilçemizde Zeytincilik Araştırma Enstitüsünü kurduk ve yakın zamanda hizmete aldık. Böylece Hatay zeytini, hem sofralık hem yağlık üretimde yüksek kaliteyi yakalayacak, Hatay markasının değerini de artıracaktır."

        Masatlı, tüm üreticilere bereketli bir hasat dönemi diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        Başsavcılıktan bahis soruşturması için açıklama!
        Başsavcılıktan bahis soruşturması için açıklama!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        Türkiye'nin rakibi belli oluyor!
        Epstein'in kardeşinden Trump iddiası: "Çok iyi arkadaşlardı"
        Epstein'in kardeşinden Trump iddiası: "Çok iyi arkadaşlardı"
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        A Milli Takım basamak atladı!
        A Milli Takım basamak atladı!
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        AFAD ve komandolar 1 haftadır arıyor... Korkutan bekleyiş!
        AFAD ve komandolar 1 haftadır arıyor... Korkutan bekleyiş!
        İki grubun 'pompalı'larla kanlı düellosu!
        İki grubun 'pompalı'larla kanlı düellosu!
        Ayağı kaydı, heyelanlı bölgeye düştü!
        Ayağı kaydı, heyelanlı bölgeye düştü!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?
        “Yapay zeka balonu” endişesi bitti mi?

        Benzer Haberler

        Hatay'da iş yerinde çıkan yangın, üst kattaki daireye sıçradı
        Hatay'da iş yerinde çıkan yangın, üst kattaki daireye sıçradı
        Hatay Defne'de afet konutlarının ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor
        Hatay Defne'de afet konutlarının ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor
        Hatay'da hurdacılara denetim yapıldı
        Hatay'da hurdacılara denetim yapıldı
        Hatay'da iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da iş yerinin deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da 17 milyon 102 bin ağaçta, 201 bin ton zeytin rekoltesi bekleniyor
        Hatay'da 17 milyon 102 bin ağaçta, 201 bin ton zeytin rekoltesi bekleniyor
        İskenderun'da SPA ve masaj salonlarına fuhuş denetimi
        İskenderun'da SPA ve masaj salonlarına fuhuş denetimi