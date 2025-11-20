Hatay'da 201 bin ton zeytin rekoltesi bekleniyor

Hatay'da hasadı devam eden zeytinde bu yıl 201 bin ton rekolte elde edileceği öngörülüyor.

Yaklaşık 17 milyon 102 bin zeytin ağacına sahip kentte, üreticilerin hasat mesaisi sürüyor.

Vali Mustafa Masatlı Samandağ ilçesi Değirmenbaşı Mahallesi'ndeki çiftçi Salim Soğan'a ait bahçedeki zeytin hasadına katıldı.

İşçilerle zeytin toplayan Masatlı, bahçe sahibine hasadın bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Masatlı, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, zeytinin sadece sofraların lezzeti ve mutfakların vazgeçilmezi değil, aynı zamanda Hatay'ın binlerce yıllık medeniyet mirasının, barışın ve kardeşliğin simgesi olduğunu söyledi.

Hatay'ın zeytin ağacı sayısıyla Türkiye'de üçüncü sırada olduğunu belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"Bu yıl ilimizde sofralık zeytin ve yağlık zeytin olmak üzere toplamda 570 bin dekar alanda yaklaşık 201 bin ton rekolte beklenmektedir. Bu rakamlar, Hatay'ın zeytincilikteki gücünü ve ülke ekonomisine katkısını açıkça göstermektedir. Bizler de Hatay Valiliği olarak, zeytin üretiminde kalite ve sürdürülebilirliği en öncelikli hedeflerimizden biri olarak belirledik. Bu amaçla, üreticilerimizin modern tarım tekniklerine, araştırma ve teknolojiye erişimini sağlamak üzere Altınözü ilçemizde Zeytincilik Araştırma Enstitüsünü kurduk ve yakın zamanda hizmete aldık. Böylece Hatay zeytini, hem sofralık hem yağlık üretimde yüksek kaliteyi yakalayacak, Hatay markasının değerini de artıracaktır."