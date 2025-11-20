Hatay'da hurdacılara denetim yapıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hurdacılara yönelik denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren 13 hurda işletmesini denetledi.
Denetimlerde ruhsat bulunmayan 2 hurdacı ile vergi levhası bulunmayan 3 işletmeye idari işlem uygulandı.
