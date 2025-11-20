Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da depremde 169 kişinin öldüğü konutların yıkılmasına ilişkin 4 sanık yargılanıyor

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 169 kişinin hayatını kaybettiği Emlakbank 1. Etap Konutları'nın yıkılmasına ilişkin 1'i firari 3'ü tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 17:24 Güncelleme: 20.11.2025 - 17:24
        Hatay'da depremde 169 kişinin öldüğü konutların yıkılmasına ilişkin 4 sanık yargılanıyor
        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 169 kişinin hayatını kaybettiği Emlakbank 1. Etap Konutları'nın yıkılmasına ilişkin 1'i firari 3'ü tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, adli kontrol tedbirindeki tutuksuz sanıklar Mehmet Ö, Mehmet İhsan A. ve Erten E. gelmedi, avukatlar ise salonda hazır bulundu.

        Taraf avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların imza atma şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 169 kişinin hayatını kaybettiği Emlakbank 1. Etap Konutları'nın yıkılmasına ilişkin 1'i firari 4 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

