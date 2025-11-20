Hatay'da depremde 169 kişinin öldüğü konutların yıkılmasına ilişkin 4 sanık yargılanıyor

Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde 169 kişinin hayatını kaybettiği Emlakbank 1. Etap Konutları'nın yıkılmasına ilişkin 1'i firari 4 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, adli kontrol tedbirindeki tutuksuz sanıklar Mehmet Ö, Mehmet İhsan A. ve Erten E. gelmedi, avukatlar ise salonda hazır bulundu.

