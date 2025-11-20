Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Belen Kaymakamı Onur Şan, emekli öğretmenlerle bir araya geldi

        Belen Kaymakamı Onur Şan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 16:01 Güncelleme: 20.11.2025 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belen Kaymakamı Onur Şan, emekli öğretmenlerle bir araya geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Belen Kaymakamı Onur Şan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenlerle buluştu.

        Kaymakam Şan, Belen Seyir Terası'nda düzenlenen programda, ilçede uzun yıllar görev yapmış emekli öğretmenlerle bir araya geldi, sohbet etti.

        Öğretmenliğin toplumun temelini oluşturan, fedakarlık ve özveriyle yürütülen bir meslek olduğunu vurgulayan Şan, eğitime verdikleri katkılardan dolayı öğretmenlere teşekkür etti.

        Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        6 ay önce de ablası vefat etmiş... 13 yaşındaki Eren'in ölümünde tavuk döner şüphesi!
        6 ay önce de ablası vefat etmiş... 13 yaşındaki Eren'in ölümünde tavuk döner şüphesi!
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        Genç kadına yaya geçidinde çarpıp ölümüne neden olmuştu... Sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        "Otelde kusmuk kokusu vardı! Kapıyı kilitleyip yemeğe gittim!"
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        "Futbolun temizlenmesini istiyoruz"
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        Mutfakta kimyasal tehlike uyarısı!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Boşanma aşamasında ihanet iddiası... Otel kan gölüne döndü!
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        Kerem Aktürkoğlu'na dava
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        İşte otelde kilitli kalınan o anlar!
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        Osimhen'in hedefi derbi: Oynamak istiyorum
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        "Babamla birlikte aynı evde yaşıyor"
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Papağanlar insanlar gibi konuşmayı nasıl başarıyor?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor

        Benzer Haberler

        Antakya'da yanan ev kullanılmaz hale geldi
        Antakya'da yanan ev kullanılmaz hale geldi
        Hatay'da zeytin hasadına başlandı; 201 bin ton rekolte bekleniyor
        Hatay'da zeytin hasadına başlandı; 201 bin ton rekolte bekleniyor
        Hatay'da 201 bin ton zeytin rekoltesi bekleniyor
        Hatay'da 201 bin ton zeytin rekoltesi bekleniyor
        Hatay'da iş yerinde çıkan yangın, üst kattaki daireye sıçradı
        Hatay'da iş yerinde çıkan yangın, üst kattaki daireye sıçradı
        Hatay Defne'de afet konutlarının ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor
        Hatay Defne'de afet konutlarının ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor
        Hatay'da hurdacılara denetim yapıldı
        Hatay'da hurdacılara denetim yapıldı