Hatay'da yolcu minibüsünde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki yolcu minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocatepe Mahallesi'nde H.K. idaresindeki 31 HO 4010 plakalı minibüsün motor bölümü henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Durumu fark eden şoför, aracı yol kenarına çekerek yolcuları aşağı indirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu araçta hasar oluştu.
