Yayladağı ilçesinde çiftçilere fidan desteği verildi

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde üreticilere 40 bin kekik, 4 bin alıç ve 800 keçiboynuzu fidanı dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Yayladağı Belediyesince kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla "Yerelde Yetiştirilen Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Geliştirme Projesi" başlatıldı.

Çalışma kapsamında ilçede düzenlenen törende çiftçilere, 40 bin kekik, 4 bin alıç ve 800 keçiboynuzu fidanı verildi.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, proje sayesinde ilçenin tarımsal potansiyelinin daha görünür hale geleceğini anlattı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sadettin Çakır da fidanların bölgenin ekolojik yapısına uygun olduğunu belirterek, projenin hem tarımsal çeşitliliği artıracağını hem de üreticilerin gelir kaynaklarını güçlendireceğini kaydetti.

​​​​​​​