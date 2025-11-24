Habertürk
        Hatay Haberleri

        Hatay'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Hatay'ın Erzin ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Giriş: 24.11.2025 - 13:43
        Hatay'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Hatay'ın Erzin ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Yukarıburnaz Mahallesi'nde S.K'nin kullandığı otomobille S.Ç. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

