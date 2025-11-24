Hatay'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Yukarıburnaz Mahallesi'nde S.K'nin kullandığı otomobille S.Ç. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
