Hatay'da Ortodoks kiliselerinde Noel ayini düzenlendi

İskenderun ilçesindeki Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'ndeki ayin ise Peder Dimitri Yıldırım ve Peder Yusuf Nicholas Papasoğlu tarafından düzenlendi.

6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi'nin yerine St. Pierre Kilisesi'nde gerçekleşen ayini Antakya Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüller ve Dimitri Doğum yönetti.

Hatay'da Noel dolayısıyla Antakya ve İskenderun ilçelerindeki Ortodoks kiliselerinde ayin gerçekleştirildi.

