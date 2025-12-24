Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da Ortodoks kiliselerinde Noel ayini düzenlendi

        Hatay'da Noel dolayısıyla Antakya ve İskenderun ilçelerindeki Ortodoks kiliselerinde ayin gerçekleştirildi.

        Giriş: 24.12.2025 - 22:32 Güncelleme: 24.12.2025 - 22:32
        Hatay'da Ortodoks kiliselerinde Noel ayini düzenlendi
        Hatay'da Noel dolayısıyla Antakya ve İskenderun ilçelerindeki Ortodoks kiliselerinde ayin gerçekleştirildi.

        6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi'nin yerine St. Pierre Kilisesi'nde gerçekleşen ayini Antakya Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüller ve Dimitri Doğum yönetti.

        Duaların edildiği ve ilahilerin seslendirildiği ayinin ardından pasta kesildi.

        İskenderun ilçesindeki Aziz Corc Rum Ortodoks Kilisesi'ndeki ayin ise Peder Dimitri Yıldırım ve Peder Yusuf Nicholas Papasoğlu tarafından düzenlendi.

        Kilisenin ışıklarla süslendiği ayinde mumlar yakılarak, dualar edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

