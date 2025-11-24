Hatay'da yangın çıkan evde dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yangın çıkan evde dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yangın çıkan evde dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.
Özerli Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını görenler evde bulunan kişiyi dışarı çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Evden çıkarılan kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.