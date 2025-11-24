Habertürk
        Hatay Haberleri

        Hatay'da imalatçıların ürünlerini tanıttığı 4. Mobilya Fuarı açıldı

        Hatay'da imalatçıların ürünlerini tanıtması amacıyla 7 yıl sonra yeniden organize edilen 4. Hatay Mobilya Fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 17:45 Güncelleme: 24.11.2025 - 17:45
        Hatay'da imalatçıların ürünlerini tanıttığı 4. Mobilya Fuarı açıldı
        Hatay'da imalatçıların ürünlerini tanıtması amacıyla 7 yıl sonra yeniden organize edilen 4. Hatay Mobilya Fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

        Kentte en son 2018'de düzenlenen fuar, Kovid-19 salgını ve depremler nedeniyle yaşanan 7 yıllık ertelemenin ardından Maraşboğazı Mahallesi'nde açıldı.

        Fuarda 42 firmanın tasarladığı salon ve yatak odası takımları, dolap, masa, sandalye, sehpa, ahşap kapı gibi birçok ürün sergilendi.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki depremler etkilenen kentte düzenlenen fuarın kıymetli olduğunu söyledi.

        Üretim kadar tanıtıma da önem verilmesi gerektiğini dile getiren Masatlı, "Depremden sonra böyle bir fuar yapmadık. Bu şu anlama geliyor, artık biz ayağa kalktık, eskisi gibi yolumuza daha hızlı devam edeceğiz." dedi.

        Masatlı, mobilya esnafının depremlere rağmen çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Bu şehir dünyanın her tarafına en güzel marangozluk ve mobilya ürünlerini göndermiş, hala da göndermeye devam ediyor. Deprem olduktan sonra da mobilya esnafımız buradan hiç gitmek istemediler. Oldukları yerde hatta yarısı yıkılmış atölyelerinde, fabrikalarında üretimlerine devam ettiler."

        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de kentin kalıcı fuar alanı ihtiyacını çözmeyi hedeflediklerini anlattı.

        Mobilya üretiminin kent için değerli olduğunu belirten Öntürk, "Hatay, Türkiye'nin Orta Doğu'daki sınır bekçisi, Orta Doğu'nun Batı'ya açılan ilk kapısıdır. Bu kadim şehirde zanaat ve sanatkarlar varken, bu şehri farklı bir noktaya el birliğiyle taşıyacağız." diye konuştu.

        Antakya Hızarcılar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Ali Yapar da 30 Kasım'a kadar ziyaretçileri ağırlayacak 4. Hatay Mobilya Fuarı'nın kente hayırlı olmasını diledi.

        Fuarın açılışına AK Parti Hatay Milletvekili Kemal Karahan, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

