Dörtyol ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sanayi Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın son katındaki ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
