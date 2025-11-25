Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Dörtyol ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 11:25 Güncelleme: 25.11.2025 - 11:25
        Dörtyol ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sanayi Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın son katındaki ikamette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

