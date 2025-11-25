Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da üretim izin belgesi ve faturası bulunmayan 120 kilogram sucuğa el konuldu

        Hatay'ın Erzin ilçesinde üretim izin belgesi ve faturası bulunmayan 120 kilogram sucuğa el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 11:03 Güncelleme: 25.11.2025 - 11:03
        Hatay'da üretim izin belgesi ve faturası bulunmayan 120 kilogram sucuğa el konuldu
        Hatay'ın Erzin ilçesinde üretim izin belgesi ve faturası bulunmayan 120 kilogram sucuğa el konuldu.

        Erzin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

        Ekipler, araçta yaptıkları aramada 120 kilogram sucuğun üretim izin belgesi ve faturası olmadığını belirledi.

        Sucuklar Erzin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

