Hatay'da üretim izin belgesi ve faturası bulunmayan 120 kilogram sucuğa el konuldu
Erzin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Ekipler, araçta yaptıkları aramada 120 kilogram sucuğun üretim izin belgesi ve faturası olmadığını belirledi.
Sucuklar Erzin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
