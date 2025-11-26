Hatay'da 625 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Adreste yapılan aramada, çuvallar içerisinde 625 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü ortak çalışmada, Keskincik Mahallesi'nde bir tarlada uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

