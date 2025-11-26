Habertürk
        Hatay Haberleri

        Hatay'da 625 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde 625 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 20:11 Güncelleme: 26.11.2025 - 20:11
        Hatay'da 625 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
        Hatay'ın Altınözü ilçesinde 625 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü ortak çalışmada, Keskincik Mahallesi'nde bir tarlada uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

        Adreste yapılan aramada, çuvallar içerisinde 625 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan M.U, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

