        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da eşini bıçakla yaralayan sanığın yargılanması sürdü

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde eşini bıçakla yaralayan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 16:15 Güncelleme: 01.12.2025 - 16:15
        Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, Sinem D'nin 30 Mayıs'ta bıçakla yaralanmasına ilişkin tutuklanan eşi Enver D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müşteki Sinem D. ve tarafların avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

        Enver D, savunmasında, olaydan pişmanlık duyduğunu söyledi.

        Karısının kendisine hakaret ettiğini öne süren Enver D, "Arbede sırasında benim de elim kesildi. Öldürme arzusuyla hareket etmedim. Yaşananların sorumlusu kendisidir." savunmasını yaptı.

        Sinem D. ise sanıktan şikayetçi olduğunu yineleyerek, "Her tarafımdan bıçaklandım, 3 ameliyat geçirdim. Adli Tıp Kurumu raporunda vücudumda 42 bıçak darbesi olduğu ortaya çıktı. Jandarma beni kurtarmasaydı şu anda burada değil toprak altında olacaktım. Sanık çıkarsa yeniden beni öldürmeye çalışır. O yüzden kendisinin tutukluğunun devamına karar verilmesini talep ediyorum." beyanında bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdiği sanığın mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı 12 Aralık'a erteledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

