Hatay'da eşini bıçakla yaralayan sanığın yargılanması sürdü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde eşini bıçakla yaralayan tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, Sinem D'nin 30 Mayıs'ta bıçakla yaralanmasına ilişkin tutuklanan eşi Enver D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müşteki Sinem D. ve tarafların avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

Enver D, savunmasında, olaydan pişmanlık duyduğunu söyledi.

Karısının kendisine hakaret ettiğini öne süren Enver D, "Arbede sırasında benim de elim kesildi. Öldürme arzusuyla hareket etmedim. Yaşananların sorumlusu kendisidir." savunmasını yaptı.

Sinem D. ise sanıktan şikayetçi olduğunu yineleyerek, "Her tarafımdan bıçaklandım, 3 ameliyat geçirdim. Adli Tıp Kurumu raporunda vücudumda 42 bıçak darbesi olduğu ortaya çıktı. Jandarma beni kurtarmasaydı şu anda burada değil toprak altında olacaktım. Sanık çıkarsa yeniden beni öldürmeye çalışır. O yüzden kendisinin tutukluğunun devamına karar verilmesini talep ediyorum." beyanında bulundu.