        Hatay Haberleri

        Antakya'da sis nedeniyle kara yollarında görüş mesafesi düştü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2025 - 10:21 Güncelleme: 01.12.2025 - 10:21
        Antakya'da sis nedeniyle kara yollarında görüş mesafesi düştü
        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kentte sabah başlayan sis ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

        Sis nedeniyle Antakya-Reyhanlı ve Antakya-İskenderun kara yollarında görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.

        Yollarda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

