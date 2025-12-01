Antakya'da sis nedeniyle kara yollarında görüş mesafesi düştü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde etkili olan sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kentte sabah başlayan sis ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.
Sis nedeniyle Antakya-Reyhanlı ve Antakya-İskenderun kara yollarında görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü.
Yollarda önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
