Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        KADEM'in "Daha Güçlü Yarınlar, Daha Güçlü Kadınlar Projesi" tamamlandı

        Kadın ve Demokrasi Vakfınca (KADEM) 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından başlatılan "Daha Güçlü Yarınlar, Daha Güçlü Kadınlar Projesi" Hatay'da düzenlenen programla tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 10:58 Güncelleme: 03.12.2025 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        KADEM'in "Daha Güçlü Yarınlar, Daha Güçlü Kadınlar Projesi" tamamlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kadın ve Demokrasi Vakfınca (KADEM) 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından başlatılan "Daha Güçlü Yarınlar, Daha Güçlü Kadınlar Projesi" Hatay'da düzenlenen programla tamamlandı.

        KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Turuncu Salon'da gerçekleştirilen programda, Vakıf olarak depremin ardından sahada aktif yer aldıklarını söyledi.

        Bugüne kadar 12 bin 745 kadına hizmet verdiklerini ve 628 atölye çalışması yaptıklarını belirten Sarı, 1498 kadına da psikolojik destek sağladıklarını dile getirdi.

        Sarı, 63 kadını da istihdama kazandırdıklarını ifade etti.

        "Daha Güçlü Yarınlar, Daha Güçlü Kadınlar Projesi" ile kadınlara mesleki beceri kazandırdıklarını vurgulayan Sarı, şöyle devam etti:

        "Depremden etkilenen, sosyal ve ekonomik zorluklarla yüzleşmek zorunda kalan kadınlara 'Yalnız değilsiniz, birlikte başaracağız.' dedik. Bu sadece bir söz olarak kalmadı. Bizim kararlılığımız, kadınların isteği ve paydaşlarımızın desteğiyle bu projemiz hayat buldu. Proje kapsamında, Kahramanmaraş'ta 40, İskenderun'da 24 kadına eğitimler verdik. Yemek ve seramik atölyeleri açtık. Kahramanmaraş'ta 175, İskenderun'da 211 kadının psikolojik dayanıklılığını artırdık. Seminerler düzenledik. 64 kadın e-ticaret, girişimcilik ve gastronomi eğitimlerine katıldı. Yöresel gastronomiye yönelik 5 atölye açtık. Konteyner kentlerde yaşayan 23 kadını da projeye dahil ettik. Bu bizim için çok önemliydi, çünkü şehir merkezinden uzak kalan kadınların sosyal hayata erişimini sağlamak özellikle üzerinde durduğumuz bir konuydu."

        Sarı, verilen eğitim ve faaliyetlerle kadınların yeniden umut etmeyi hatırladığını belirtti.

        Eğitimlerini tamamlayan kadınlara seslenen Sarı, "Bu proje aynı zamanda bir iyileşme yolculuğuydu. Bugün kapanış programı yapıyoruz ama biz biliyoruz ki aslında sizlerin yolculuğu asıl şimdi başlıyor. Öğrendiğiniz her bilgi, kazandığınız her beceri, belki kuracağınız küçük işletmelerin, yeni girişimlerin ilk adımı olacak. Bu yolda sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bizim için bu projenin en kıymetli çıktısı, depremin yaralarını saran, üretmeye başlayan, kendine güvenen, dayanışma içinde güçlenen bu kadın topluluğu, yani sizlersiniz." diye konuştu.

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Turan da eğitimlerle kadınların hem öz güven kazandığını hem de meslek edindiğini söyledi.

        İSTE Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdoğan Kanca, bu proje sayesinde yeni beceriler kazanan kadınlara meslek hayatlarında başarılar diledi.

        Program kapsamında İSTE Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü atölyesinde kadınlar tarafından yapılan yöresel lezzetler, KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Sarı, şefler Ebru Baybara Demir, Yunus Emre Akkor ile Hatice Özdemir Tülün tarafından değerlendirilerek, ilk 3'e girenlere hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        Riva'da neler yaşandı? Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        7 saatten az uyuyanlar dikkat!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        ABD'de "jeomanyetik fırtına" uyarısı
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        İstanbul'da yaşandı! Yüksek hesap geldi... Kurşun yağmuruna tuttu!
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Trump: Somalililer gidecek, onlar çöp, ülkeleri de çöp
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz

        Benzer Haberler

        Hatay'da 6 kaçak göçmen yakalandı; 3 organizatör tutuklandı
        Hatay'da 6 kaçak göçmen yakalandı; 3 organizatör tutuklandı
        Hatay'da görme engelli bireylerin ulaşımını kolaylaştıracak proje hayata ge...
        Hatay'da görme engelli bireylerin ulaşımını kolaylaştıracak proje hayata ge...
        Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi metrelerce savruldu
        Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi metrelerce savruldu
        Hatay'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
        Hatay'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
        80 yaşındaki anne, 61 yaşındaki bedensel engelli kızına ömrünü adadı Anne N...
        80 yaşındaki anne, 61 yaşındaki bedensel engelli kızına ömrünü adadı Anne N...
        Defne'de su kanalına düşen şahıs yaralandı
        Defne'de su kanalına düşen şahıs yaralandı