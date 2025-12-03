Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 10:06 Güncelleme: 03.12.2025 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kara yollarındaki denetimde şüphelendikleri otomobil, hafif ticari araç ve kamyoneti durdurdu.

        Araçlardaki Suriye uyruklu 6 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, 3 sürücüyü göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Gümrük kurallarını ihlal eden araçlara el konuldu!
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        Dicle'de feryatlar yükseldi... Terliği uğruna can verdi!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        Trump'tan "Elon ile arkadaş mısınız?" sorusuna yanıt
        Trump'tan "Elon ile arkadaş mısınız?" sorusuna yanıt
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Trump: Şara'ya çok güveniyorum
        Trump: Şara'ya çok güveniyorum
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        Adliye'de milyon liralık vurgun!

        Benzer Haberler

        80 yaşındaki anne, 61 yaşındaki bedensel engelli kızına ömrünü adadı Anne N...
        80 yaşındaki anne, 61 yaşındaki bedensel engelli kızına ömrünü adadı Anne N...
        Defne'de su kanalına düşen şahıs yaralandı
        Defne'de su kanalına düşen şahıs yaralandı
        Hatay'da aranan 8 firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da aranan 8 firari hükümlü yakalandı
        21 yıl sonra evlenerek aşklarına engel tanımayan cüce çift, anne ve baba ol...
        21 yıl sonra evlenerek aşklarına engel tanımayan cüce çift, anne ve baba ol...
        Husumetlisini ezerek öldürmeye çalıştı
        Husumetlisini ezerek öldürmeye çalıştı
        Hatay'da hafif ticari aracıyla çarptığı husumetlisini yaralayan sürücü tutu...
        Hatay'da hafif ticari aracıyla çarptığı husumetlisini yaralayan sürücü tutu...