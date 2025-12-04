Habertürk
        Hatay Haberleri

        Hatay'da denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 11:27 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:27
        Hatay'da denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor
        Hatay'ın Samandağ ilçesinde tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor.

        Çevlik Sahili'nde 3 gün önce tekneyle balık avına çıkmasının ardından haber alınamayan Refik Sahiloğulları (57) için ailesinin kayıp ihbarında bulunmasıyla Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

        Dün havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarına sabah saatlerinde tekrar başlayan ekipler, çalışmalarını Sahiloğulları'na ait teknenin bulunduğu alanda yoğunlaştırdı.

        Öte yandan, Sahiloğulları'nın yakınları da Çevlik Limanı'nda arama çalışmalarını takip ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

