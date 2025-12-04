Depremlerden etkilenen Hatay'ın kültürel ögeleri kayıt altına alındı

ALİ KÜÇÜK - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kentin mekanlarından yemeklerine ve zanaatkarlarına kadar çok sayıda unsuru 5 farklı üniversiteden akademisyenlerin çalışmasıyla dijital ortamda kayıt altına alındı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok yıkımın gerçekleştiği Hatay'da, kültürel unsurların gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla "Antakya'nın Belleği: Antakya Kentsel Kolektif Belleğin Korunması ve Dijitalleştirilmesi Yoluyla Paylaşılması" projesi hazırlandı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alim Koray Cengiz öncülüğünde hazırlanan proje, TÜBİTAK 1001- ÇABA kapsamında desteklemeye uygun bulundu.

Dokuz Eylül, Beykent, Akdeniz ve Atatürk üniversitelerinden akademisyenlerin de yer aldığı proje kapsamında, depremlerden etkilenen Hatay'ın "mekanlar ve yerler", "yemekler ve tatlar", "kültürel çeşitlilik" ile "zanaatlar ve meslekler" olmak üzere dört ana başlıktaki kültür ögelerine yer verildi.

Saha araştırmaları, arşiv incelemeleri de gerçekleştirilen çalışma kapsamında toplumsal değerlere birebir tanıklık etmiş kişilerin yanı sıra zanaatkarlarla da röportajlar yapıldı.

Kültürel ögelerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamındaki çalışmalar, "https://www.bellekantakya.com/" isimli internet sitesiyle dijital ortama taşındı.

Kentin iklimi, coğrafi özellikleri ve ekolojik çeşitliliğiyle ilgili bilgilerin yer aldığı "mekanlar ve yerler" bölümünde Habib-i Neccar ve Ulu camiler başta olmak üzere Hatay'ın kiliselerinden türbelerine, önemli caddelerinden ve eski evlerine kadar 20 farklı yerle ilgili bilgiler bulunuyor.

Antakya'nın mutfak kültürünün de anlatıldığı "yemekler ve tatlar" başlığında da Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescilli künefe ve kaytaz böreğinden humus ve aşura kadar çok sayıda yöresel lezzet yer alıyor.

Dijital ortama taşınanlar arasında ayakkabıcılıktan kilim dokumacılığına, semercilikten cam ustalığına kadar kentteki önemli zanaatlar ve mesleklerle ilgili de bölüm bulunuyor.

Sitede "kültürel çeşitlilik" başlığı altında da Antakya kültürü ve farklı inançlarla ilgili bilgiler yer alıyor.