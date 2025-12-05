Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da ""En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi tanıtıldı

        Hatay'da İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık oluşturma ve bilinçlendirme amaçlayan "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 13:26 Güncelleme: 05.12.2025 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da ""En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi tanıtıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'da İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık oluşturma ve bilinçlendirme amaçlayan "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Vali Mustafa Masatlı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Atatürk Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda, uyuşturucuyla mücadelenin toplumun tamamını merkeze alan geniş kapsamlı bir mesele olduğunu söyledi.

        Uyuşturucuyla mücadelede en temel rolün annelerde olduğunu belirten Masatlı, "Evlatlarımızın karşılaşabileceği her türlü risk karşısında en önce fark eden, hisseden ve tedbir alan fedakar ve cefakar annelerimizdir. Bu sebeple anneler uyuşturucuyla mücadelenin en güçlü koruyucu kalkanı, en duyarlı takipçisi ve en etkili destekçisidir." dedi.

        İl Emniyet Müdürü Rüştü Yılmaz da projeyle amaçlarının aile bağlarını güçlendirerek, gençlerin madde kullanımına yönelmesini önlemek olduğunu kaydetti.

        Konuşmaların ardından, polis memuru Fikret Özlü tarafından ailelere ve annelere uyuşturucuyla mücadelede farkındalık eğitimi verildi.

        Programda, Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) ile ilgili de katılımcılar bilgilendirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        Bu maçın ardından düğmeye basılmıştı! Gözaltına alındılar!
        PAYCO'ya el konuldu
        PAYCO'ya el konuldu
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        Vergi teklifi TBMM'den geçti
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        İş vaadiyle iki kadına şantaj ve cinsel saldırı!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Minik Deniz'in ölümünde diş hekimi konuştu!
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Adliye soygunu görüntüleri ortaya çıktı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Pantone 2026 yılının rengini açıkladı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kümeste tutulan engelli çocukla ilgili flaş gelişme!
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Kaza yaptı, bayıldı, hipotermi geçirdi!
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        Ev ve iş yerlerinde 'akıllı sayaç' dönemi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        4 ülke Eurovision'dan çekildi
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında!
        "Onunla uğraşmak zordur"
        "Onunla uğraşmak zordur"
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        G.Saray'ın konuğu Samsunspor!
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Emlak vergisinde üst sınır belirlendi
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Gürültüden rahatsız oldu kurşun yağdırdı!
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        Neden yılbaşında ağaç süsleniyor?
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor
        ABD 30'un üstünde ülkeye seyahat yasağı planlıyor

        Benzer Haberler

        Vali Masatlı, Reyhanlı'da ayakkabıcılar sitesi esnafıyla bir araya geldi
        Vali Masatlı, Reyhanlı'da ayakkabıcılar sitesi esnafıyla bir araya geldi
        Güzelburç taziye ve adakevinde sona yaklaşıldı
        Güzelburç taziye ve adakevinde sona yaklaşıldı
        Antakya'da öğrencilere "Balık Yiyelim, Sağlıklı Büyüyelim Projesi" anlatıld...
        Antakya'da öğrencilere "Balık Yiyelim, Sağlıklı Büyüyelim Projesi" anlatıld...
        Yayladağı'nda baykuş kurtarma operasyonu
        Yayladağı'nda baykuş kurtarma operasyonu
        Teknesi denizde bulunan kayıp balıkçı 3 gündür Akdeniz'de aranıyor
        Teknesi denizde bulunan kayıp balıkçı 3 gündür Akdeniz'de aranıyor
        Kuraklık zeytin hasadında yağ verimini olumsuz etkiledi
        Kuraklık zeytin hasadında yağ verimini olumsuz etkiledi