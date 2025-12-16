Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Belen'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı

        Hatay'ın Belen ilçesinde öğrenciler, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla yöresel eşyaları sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2025 - 13:16 Güncelleme: 16.12.2025 - 13:16
        Belen'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı
        Hatay'ın Belen ilçesinde öğrenciler, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla yöresel eşyaları sergiledi.

        Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Yöresel ürünler ile yemeklerin tanıtıldığı etkinlikte, öğrenciler tarafından da çeşitli gösteriler sunuldu.

        Öte yandan etkinlikte, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden okulun öğrencisi Elif Ülkü Gözüküçük adına hazırlanan resim atölyesinin de açılışı gerçekleştirildi.

        Etkinliğe, Belen Kaymakamı Onur Şan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu ile öğrenciler ve veliler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

