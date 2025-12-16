Belen'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı

Etkinliğe, Belen Kaymakamı Onur Şan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu ile öğrenciler ve veliler katıldı.

Yöresel ürünler ile yemeklerin tanıtıldığı etkinlikte, öğrenciler tarafından da çeşitli gösteriler sunuldu.

Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Hatay'ın Belen ilçesinde öğrenciler, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla yöresel eşyaları sergiledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.