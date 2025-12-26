Hatay'da 2 şüpheli ve firari 1 hükümlü yakalandı

Adreslerde, çeşitli suçlardan aranan S.H.S, H.K. ile hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.O. yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Kırıkhan ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 1 hükümlü yakalandı.

