        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da 2 şüpheli ve firari 1 hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 11:26 Güncelleme: 26.12.2025 - 11:26
        Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 1 hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Kırıkhan ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde, çeşitli suçlardan aranan S.H.S, H.K. ile hakkında uyuşturucu kullanmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.O. yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.H.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Hükümlü ise işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

