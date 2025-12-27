GÜNCELLEME - Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Antakya Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobil tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir otomobil tamirhanesinde çıkan ve 8 tamirhaneye sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

