        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        GÜNCELLEME - Hatay'da sanayi sitesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir otomobil tamirhanesinde çıkan ve 8 tamirhaneye sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 20:47 Güncelleme: 27.12.2025 - 20:47
        Antakya Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobil tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede 8 tamirhaneye daha sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Yangın, itfaiye personelinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Öte yandan, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar bölgede incelemede bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

