Hatay'da ağaçlık alana devrilen öğrenci servisindeki 5 kişi yaralandı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde öğrenci servisinin ağaçlık alana devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde öğrenci servisinin ağaçlık alana devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 31 S 0955 plakalı öğrenci servisi minibüsü, Gözlüce Mahallesi'nde yol kenarındaki ağaçlık alana devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ve 4 öğrenci, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılıp ambulanslara taşındı.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.