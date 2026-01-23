Hatay'da dereye düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Hatay'ın Belen ilçesinde dereye düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Hatay'ın Belen ilçesinde dereye düşen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Benlideresi Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 31 UH 787 plakalı otomobil, köprüden dereye düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan ve henüz kimlikleri tespit edilemeyen 5 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.