Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da şarampole devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde şarampole devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 00:00 Güncelleme: 02.02.2026 - 00:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da şarampole devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde şarampole devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı.

        Konaklı Mahallesi'nde Muhammed Y'nin kullandığı iş makinesi, ormanlık alanda ilerlediği sırada şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan sürücü, Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Çalışmalar sırasında rahatsızlanan 4 itfaiye personelinin de hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

        İtfaiyecilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe, Cherif'i resmen açıkladı!
        Fenerbahçe, Cherif'i resmen açıkladı!
        Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti!
        Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti!
        Ağır bilanço! İki kazada 17 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 17 can kaybı var!
        Okan Buruk'tan Icardi ve transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi ve transfer açıklaması!
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        Galatasaray ligde dört dörtlük!
        Galatasaray ligde dört dörtlük!
        İstanbul'a fırtına ve soğuk hava uyarısı
        İstanbul'a fırtına ve soğuk hava uyarısı
        "Güç dengesi farklı olan iki takım!"
        "Güç dengesi farklı olan iki takım!"
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme

        Benzer Haberler

        Belen ilçesinde sis etkili oldu
        Belen ilçesinde sis etkili oldu
        Antakya ilçesinde inşaat şantiyesindeki çukura düşen işçi yaralandı
        Antakya ilçesinde inşaat şantiyesindeki çukura düşen işçi yaralandı
        Hatay'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Hatay'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        İstinat duvarının altında kalan araçlar demir yığını haline geldi
        İstinat duvarının altında kalan araçlar demir yığını haline geldi
        İstinat duvarının park halindeki araçların üstüne çöktüğü anlar kamerada
        İstinat duvarının park halindeki araçların üstüne çöktüğü anlar kamerada
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Hatay'da depremden sonra inşa edilen ha...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Hatay'da depremden sonra inşa edilen ha...