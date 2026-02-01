Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde inşaat şantiyesindeki çukura düşen işçi yaralandı Altınçay Mahallesi'ndeki inşaat şantiyesinde çalışan ismi öğrenilemeyen işçi, asansör yapılması için açılan çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çukurdan çıkarılan yaralı işçi, sağlık personelince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.