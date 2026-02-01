Belen ilçesinde sis etkili oldu

Hatay'ın Belen ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. İlçede sabah başlayan sis öğle saatlerinde etkisini artırdı. Sis nedeniyle ilçe merkezi ve Topboğazı mevkisindeki yollarda görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Bölgede önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.​​​

