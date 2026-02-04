Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatayspor, sol bek Cenk Doğan'ı transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sol bek Cenk Doğan'ı kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 09:36 Güncelleme: 04.02.2026 - 09:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatayspor, sol bek Cenk Doğan'ı transfer etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sol bek Cenk Doğan'ı kadrosuna kattı.

        Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, 27 yaşındaki Cenk ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Paylaşımda, "Bu anlaşmanın camiamıza ve futbolcumuza hayırlı olmasını diliyor, bordo-beyaz formamız altında başarılar temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

        Transfer yasağı kaldırılan Hatayspor, 10. transferini gerçekleştirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        Simit ve ekmek fiyatlarında yeni dönem
        Simit ve ekmek fiyatlarında yeni dönem
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        İki kişi hayatını kaybetti! Kar küremesi feci bitti!
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız"
        "Türkiye'de bugüne kadar gördüğümüz en düşük fiyatla elektriği alacağız"
        SGK’dan tecil kolaylığı
        SGK’dan tecil kolaylığı
        İngiltere Kralı'nın kardeşi kraliyet konutundan da taşındı
        İngiltere Kralı'nın kardeşi kraliyet konutundan da taşındı
        Trump ile Petro Beyaz Saray'da ilk kez görüştü
        Trump ile Petro Beyaz Saray'da ilk kez görüştü
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Doğu Karadeniz için yağmur, Doğu Anadolu için kar alarmı
        Doğu Karadeniz için yağmur, Doğu Anadolu için kar alarmı
        Kaddafi'nin oğlu öldürüldü
        Kaddafi'nin oğlu öldürüldü
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!
        Skriniar PFDK'ya sevk edildi!

        Benzer Haberler

        Depremde 55 saat enkaz altında kalıp bir bacağını kaybeden perdeci Ali, pro...
        Depremde 55 saat enkaz altında kalıp bir bacağını kaybeden perdeci Ali, pro...
        Hakan Çinemre ve Cenk Doğan Hatayspor'da
        Hakan Çinemre ve Cenk Doğan Hatayspor'da
        İnşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü
        İnşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü
        Yanan evden tabancasını almak isterken alevler içinde kalan emekli polis ha...
        Yanan evden tabancasını almak isterken alevler içinde kalan emekli polis ha...
        Hatay'da 3 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı
        Hatay'da 3 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör tutuklandı
        Samandağ'da hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı
        Samandağ'da hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı