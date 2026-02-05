Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde kaybettiği babasının taksisinde direksiyon sallıyor

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 42 yaşındaki Kasım Eren, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kaybettiği babasının taksisinde direksiyon sallıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 11:27 Güncelleme: 05.02.2026 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde kaybettiği babasının taksisinde direksiyon sallıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 42 yaşındaki Kasım Eren, 6 Şubat 2023'teki depremlerde kaybettiği babasının taksisinde direksiyon sallıyor.

        İlçedeki otobüs terminalinde bulunan bilet gişesinde çalışan Eren, Kahramanmaraş merkezli depremlerde İskenderun Devlet Hastanesi ek hizmet binasının yıkılması sonucu safra kesesi ameliyatı geçiren annesi ve onun yanında refakatçi kalan babasını kaybetti.

        Afette Modernevler Mahallesi'ndeki evini de kaybeden üç çocuk babası Eren, bir süre ailesiyle babasına ait evde kaldı.

        Eren, bir nebze olsun toparlanmasının ardından baba mesleği taksiciliği yapmaya karar verdi.

        Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Düğünyurdu Mahallesi'ne inşa edilen yeni konutuna yerleşen Eren, babasından yadigar takside onun mesleğini sürdürerek ailesinin geçimini sağlıyor.

        - "Taksicilik hiç aklımda yoktu"

        Kasım Eren, AA muhabirine, ameliyat olan annesinin taburcu edlieceği gün depremin yaşandığını söyledi.

        Depremin ardından hastaneye gittiğini anlatan Eren, "Hastanenin yıkıldığı aklımdan bile geçmiyordu. Depremden çıktıktan yaklaşık yarım saat sonra 'Hastaneye gidip annemi, babamı bir göreyim.' dedim. Direkt koştum enkaza. Birkaç kişinin sesi geliyordu ama ben annemin ve babamın yattığı bölümden hiç ses almadım. Maalesef orada onları kaybettik." diye konuştu.

        Eren, depremde kaybettiği anne ve babasının acısının ilk günkü gibi taze olduğunu belirtti.

        Babasını ondan yadigar taksiyi çalıştırarak yaşatmaya çalıştığını anlatan Eren, şöyle devam etti:

        "Bu mesleğe devam edeceğiz, emekli olana kadar çalışacağız. Babam bu meslekten evini geçindirdi, kardeşlerime baktı. Ben de şu an aileme bakıyorum. Taksicilik hiç aklımda yoktu. Annemle babamı kaybetmeseydim taksiye çıkmazdım. Benim için eğlence bu hayatta bitmiştir. Annem ve babamın yaşanmışlıklarını düşünerek çocuklarım için yaşıyorum.

        Eren, baba mesleğini severek sürdürdüğünü dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Kağıthane’de berberin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        "Melekleri yok ettiler!"
        "Melekleri yok ettiler!"
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        ABD-İran Umman'da görüşecek

        Benzer Haberler

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerden etkilenen Hatay'da ticari...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerden etkilenen Hatay'da ticari...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Türkiye'nin ilk "kırsal uydu kenti" dep...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Türkiye'nin ilk "kırsal uydu kenti" dep...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde kaybettiği babasının izinden g...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde kaybettiği babasının izinden g...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremden kaçışı güvenlik kamerasınca k...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremden kaçışı güvenlik kamerasınca k...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Yeni yuvalarına kavuşan depremzedeler g...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Yeni yuvalarına kavuşan depremzedeler g...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde yaşamını yitiren AA muhabiri B...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremde yaşamını yitiren AA muhabiri B...