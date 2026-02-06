Habertürk
Habertürk
        Hatay Haberleri

        Hatay'da depremlerde yaşamını yitirenler "sessiz yürüyüş"le anıldı

        Hatay'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için afetin üçüncü yıl dönümünde "sessiz yürüyüş" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 05:39 Güncelleme: 06.02.2026 - 05:39
        Hatay'da depremlerde yaşamını yitirenler "sessiz yürüyüş"le anıldı
        Hatay'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için afetin üçüncü yıl dönümünde "sessiz yürüyüş" yapıldı.


        Valilik koordinesinde organize edilen anma programı Atatürk Caddesi'nde başladı.

        Programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Vali Mustafa Masatlı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, CHP Hatay Milletvekilleri Nermin Yıldırım Kara ve Mehmet Güzelmansur, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatayspor Başkanı Ethem Çakır ve teknik direktörü Bekir İrtegün, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar bir araya geldi.

        Kalabalık grup, "sessiz yürüyüş" adı altında Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

        Kahramanmaraş merkezli ilk depremin meydana geldiği saat 04.17'de afette yaşamını yitirenler için 65 saniye saygı duruşunda bulunan katılımcılar, ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

        - 3 semavi dinin temsilcileri dua okudu

        Anma programı kapsamında, 3 semavi dinin temsilcileri tek tek dua etti.

        Daha sonra depremde yaşamını yitirenler anısına Asi Nehri'ne kırmızı karanfil atılan etkinlikte bazı vatandaşlar, depremde kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıdı.

        - İskenderun

        İskenderun ilçesi Anıt Alanı'nda da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler için saat 04.17'de anma programı yapıldı.

        Kaymakamlık koordinesindeki programa katılanlar, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

        Programda, 3 semavi dinin temsilcileri yan yana dua etti.

        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika üyeleri, anmaya katılanlara çorba ikramında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

