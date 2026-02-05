Habertürk
        Hatay Haberleri

        Bakırhan ve Bulut, Hatay'da depremlerde yaşamını yitirenleri anma yürüyüşüne katıldı

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen anma yürüyüşüne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 22:09 Güncelleme: 05.02.2026 - 22:09
        Bakırhan ve Bulut, Hatay'da depremlerde yaşamını yitirenleri anma yürüyüşüne katıldı
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen anma yürüyüşüne katıldı.

        Bakırhan, Bulut ve diğer katılımcılar, afette hayatını kaybedenler için organize edilen anma etkinliği kapsamında Mustafa Kemal Mahallesi'nde bir araya geldi.

        Katılımcılar, "6 Şubat'ı unutma, unutturma" yazılı pankartla Mimar Sinan Bulvarı'ndan Alevi Kültürünü Araştırma Derneği'ne yürüdü.

        Bakırhan, dernekteki programda yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

        Deprem suçlarının, insanlık suçu olduğunu dile getiren Bakırhan, "Deprem suçu işleyen herkes yargılanmalıdır. Deprem suçu işleyenler açığa çıkarılmalıdır." dedi.

        Bakırhan, ölüme ve yıkıma neden olanların yargı karşısında hesap vereceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Acınızı paylaşıyorum. Ne kadar da paylaşsak sizin gibi o ağırlığı ve yükü taşımamız zor. Lütfen güçlü olalım. Giden canlarımızın davasının sahibi olalım. Davalarını devam ettirelim ve vazgeçmeyelim. Adalet arayan ailelerimize bir daha başsağlığı diliyor ve teşekkür ediyorum. Hepimizin başı sağ olsun, o canlar hepimizindir. Bir daha böylesi durumların, katliamların yaşanmaması için de Mecliste, sokakta, her yerde dayanışacağız ve mücadele edeceğiz."

        CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut da "Engel olunabilecek her olay ve afet kader değildir. Her yaşananı da kadere bağlayanlara inat, biz bugünün acısını gelecekte yaşamamak adına bu direnmeye, hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Biz de sizlerin yanınızdayız." diye konuştu.

        Anma programında, CHP Hatay milletvekilleri Servet Mullaoğlu ve Nermin Yıldırım Kara ile CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki de yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

